Präsident fordert nach Mord an Reporter Neuwahlen

Bratislava. „Und viele trauen den Strafverfolgungsbehörden nicht ... Dieses Misstrauen ist gerechtfertigt. Wir haben die Linie überschritten, es ging zu weit und es gibt keinen Weg zurück.“

Kuciak und seine Verlobte Martina Kusnirova waren am 25. Februar erschossen in ihrem Haus aufgefunden worden. In seiner letzten Geschichte hatte Kuciak über den Einfluss der italienischen 'Ndrangheta in der Slowakei berichtet, der möglicherweise bis in das Umfeld von Ministerpräsident Robert Fico reichte.

Am 2. März waren in vielen Städten der Slowakei Zehntausende Menschen auf die Straßen gegangen, um Kuciak zu würdigen. Einige in der Menge forderten auch den Rücktritt Ficos. Staatspräsident Kiska ist ein politischer Rivale des Ministerpräsidenten. Er sagte in seiner Rede, er werde angesichts dieser „ernsthaften politischen Krise“ in seinem Land in den kommenden Tagen Gespräche über das weitere Vorgehen mit den Parteichefs abhalten.

Von RND/AP