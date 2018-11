Berlin

Die Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl hat die aktuelle Kampagne des Bundesinnenministeriums zur Förderung der freiwilligen Rückkehr von Flüchtlingen kritisiert. „Ich bezweifle, dass das einen Sinn hat; es wird nicht funktionieren“, sagte Karl Kopp, Leiter der Europa-Abteilung von Pro Asyl, dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

„Viele Migranten empfinden das in dieser Penetranz im Übrigen als Affront. Sie sind irritiert.“ Er fügte hinzu: „Das macht nur Sinn, wenn Menschen freiwillig etwas aufbauen wollen und ihre Herkunftsländer befriedet sind.“ Stattdessen verschlechtere sich die Menschenrechtslage in vielen Herkunftsländern eher noch. Überdies, so Kopp, seien die vom Bundesinnenministerium in Aussicht gestellten Summen allzu kümmerlich.

„Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt!“

Das Ministerium wirbt seit kurzem deutschlandweit vor allem in Großstädten mit Plakaten, auf denen steht: „Dein Land. Deine Zukunft. Jetzt! Bis zum 31.12.“ Daneben sind Flaggen des Libanons, der Türkei, Russlands, Indiens und Afghanistans sowie afrikanischer Staaten zu sehen. Weiter ist dort zu lesen: „Bis zum 31.12. gibt es für freiwillige Rückkehrer für bis zu zwölf Monate die Möglichkeit einer Übernahme von Wohnkosten."

Neu ist das Programm nicht. Vielmehr gibt es Hilfen bei der freiwilligen Ausreise schon seit 1990. Flüchtlinge, die Deutschland aus freien Stücken verlassen, durften bisher einen Zuschuss von 1200 Euro erwarten. Ab September 2018 folgte dann nochmals ein Bonus, mit dem das Bundesinnenministerium nun wirbt. Der Hilfssatz steigt bis Ende Dezember um 1000 Euro für Einzelpersonen.

Flüchtlinge und Migranten fühlen sich gleichermaßen angesprochen

Laut Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf), das die Abwicklung der Anträge organisiert, dürfen vierköpfige Familien gar mit bis zu 3000 Euro zusätzlich rechnen. Mit dem Geld sollen etwa die Miete, Bau- und Renovierungsarbeiten oder die Grundausstattung für Küche oder Bad im Heimatland gefördert werden. Wer das Geld nimmt, muss schriftlich auf Rechtsmittel verzichten, „die auf eine Sicherung des Verbleibs in der Bundesrepublik Deutschland oder einer Einreise hierher gerichtet sind“.

Allerdings gibt es Kritik an der Aktion, unter anderem weil sich neben Flüchtlingen auch ganz normale Migranten angesprochen fühlen. Überdies waren die Hilfsprogramme bisher nicht besonders erfolgreich. Das Bamf teilte unlängst mit, 2016 hätten 54006 Rückkehrer die Zuschüsse für ihre Ausreise in Anspruch genommen, 2017 seien es noch 29522 Personen gewesen und 2018 lediglich 14183.

Ein Sprecher des Bundesinnenministeriums sagte dem RND dazu, 2016 seien vergleichsweise viele Flüchtlinge in ihre Heimatländer zurückgekehrt. Daraus ergebe sich der anschließende starke Rückgang. Ansonsten seien die Zahlen ziemlich stabil. Auch gebe es neben dem Bundesprogramm entsprechende Länderprogramme, deren Erfolg die Bundesregierung im Einzelnen nicht überschauen könne. Dass nach dem Ende der laufenden Kampagne weitere Kampagnen dieser Art gestartet würden, nannte der Sprecher „sehr wahrscheinlich“.

Von Markus Decker/RND