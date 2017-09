Promis fordern Bürger auf, wählen zu gehen

Hannover. Unter den Prominenten, die in den Zeitungen des RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) zur Wahl aufrufen, sind Persönlichkeiten wie Fußballer Michael Ballack, Medizin-Nobelpreisträger Thomas Südhof und Schauspieler Clemens Schick. „Man muss zur Wahl gehen, um den Rechtspopulismus einzudämmen“, fordert Hollywood-Schauspieler Schick („James Bond: Casino Royal“, „Hotel Desire“) im RND. „Mischt Euch gefälligst ein in eure eigenen Angelegenheiten“, fordert Liedermacher Wolf Biermann. „Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass am Sonntag möglichst viele Leute zur Wahl gehen, um ein breites Bild abzugeben, was die Bevölkerung wirklich denkt und ändern will“, sagt Michael Ballack. „In der DDR hatte es wenig Sinn zu wählen. Das ist seit 1990 anders. Jede Stimme zählt, das sollte jeder nutzen. Hinterher meckern kannste immer noch“, sagt Boxer Axel Schulz. Die Autorin Juli Zeh sagt: „Bitte, liebe Leute, denkt nicht: Mir gefällt keine Partei so richtig, ich gehe da gar nicht erst hin! Man muss eine Partei nicht lieben, um sie zu wählen. Wichtig ist, dass man sich für die Demokratie entscheidet. Das sind wir unserem Land schuldig.“

Weitere Prominente, die den Aufruf unterstützen, sind die Tagesschau-Sprecherin Linda Zervakis, DFB-Präsident Reinhard Grindel, Theater-Intendant Ulrich Khuon sowie die Schriftsteller Ingo Schulze und Wladimir Kaminer.

Von RND