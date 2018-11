Paris

Mehrere hundert „Gelbwesten“ haben am Samstagmorgen auf den Champs-Elysées in Paris gegen hohe Benzinpreise und Lebenshaltungskosten protestiert. Dabei kam es zu Ausandersetzungen mit den Sicherheitskräften.

Die Polizei versuchte, die Demonstranten mit Tränengas und Wasserwerfer auseinanderzutreiben. Die in gelbe Warnwesten gekleideten Demonstranten versuchten ihrerseits, Sicherheitsbarrieren zu durchbrechen, um zum Élyséepalast, dem Amtssitz des Präsidenten Emmanuel Macron, vorzudringen.

Allein auf den Champs-Élysées seien 5000 Demonstranten in gelben Rettungswesten zusammengeströmt, sagte Innenminister Christophe Castaner. Im ganzen Land seien es 23.000 gewesen. Die Regierung hatte allein in Paris 3000 Polizisten mobilisiert und befürchtete weitere Ausschreitungen und Gewaltaktionen rechts- und linksextremer Gruppen.

Hunderte Verletzte in der vergangenen Woche

Im Zentrum der französischen Hauptstadt waren zahlreiche Sperrzonen eingerichtet worden, in denen keine Proteste erlaubt sind. Die „Gelbwesten“ hatten sich teilweise aber nicht an die Verbotszonen gehalten.

Zur Galerie Tausende Demonstranten sind in ganz Frankreich gegen die Reformen von Präsident Macron auf die Straße gegangen.

Seit einer Woche protestieren die „Gelbwesten“ gegen die Reformpolitik von Macron. Bereits zwei Menschen sind während der landesweiten Proteste ums Leben gekommen. Im Vorfeld der Demonstrationen gab es Sicherheitsbedenken, weil die zersplitterte Bewegung der „Gelbwesten“ die Aktionen nicht ordentlich angemeldet hat.

Seit knapp einer Woche errichten die „Gelbwesten“ im ganzen Land Blockaden. Zwei Menschen sind bei Unfällen am Rande der Proteste bisher ums Leben gekommen, nach Angaben von Innenminister Christophe Castaner sind bis Freitag 136 Polizisten und mehr als 600 Zivilisten verletzt worden.

Hinter den „Gelben Westen“ steht keine Partei oder Gewerkschaft - die Bewegung ist in den sozialen Netzwerken entstanden. Die Kritiker protestieren gegen die hohen Spritpreise - aber auch gegen Präsident Macron, dessen Kurs sie als Politik für die Reichen wahrnehmen. Die neuen Kraftfahrtsteuern sollen in erneuerbare Energie investiert werden und so die Abhängigkeit Frankreichs von fossilen Energieträgern reduzieren.

Einige von ihnen traten bei den Demonstrationen gewaltbereit auf. „Das wird einen Bürgerkrieg auslösen und ich ebenso wie die meisten anderen Bürger, wir alle sind bereit“, sagte ein Teilnehmer laut der Nachrichtenagentur AP.

Von RND/AP/dpa