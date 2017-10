Prozess gegen Journalistin Mesale Tolu beginnt

Istanbul. Aus dem Istanbuler Frauengefängnis Bakirköy, wo Tolu seit Anfang Mai mit ihrem zweijährigen Sohn und 24 weiteren Frauen in einer Gemeinschaftszelle untergebracht ist, wird die Deutsche am 11. Oktober morgens zu ihrem Prozess in die Strafvollzugsanstalt Silivri gebracht. Mit Platz für 10.000 Häftlinge ist der Komplex das größte Gefängnis Europas. Hier sitzen auch der „Welt“-Korrespondent Deniz Yücel und der Menschenrechtler Peter Steudtner ein. Der frühere Chefredakteur der Oppositionszeitung „Cumhuriyet“, Can Dündar, der Anfang Juli 2016 nach Deutschland fliehen konnte, wurde ebenfalls hier gefangen gehalten. Er beschreibt Silivri als ein „Internierungslager für Erdogan-Gegner“.

In Silivri gibt es auch mehrere Gerichtssäle. In einem von ihnen beginnt nun das Verfahren gegen Mesale Tolu und 17 Mitangeklagte. Ihnen wird Mitgliedschaft in der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) vorgeworfen. Die Gruppierung wird von der Regierung als terroristische Vereinigung eingestuft. Die Staatsanwaltschaft fordert für Tolu 15 Jahre Haft wegen „Terrorpropaganda“. Zum Beweis führen die Ankläger an, Tolu habe an einer Demonstration der MLKP teilgenommen und sei bei Beerdigungen von getöteten Kämpfern der linksextremen Organisation gesehen worden. Die Anklageschrift enthält auch Fotos, die Tolu bei einer Gedenkfeier für eine 2015 in Syrien getötete deutsche Kämpferin der kurdischen Miliz YPG zeigen sollen. Tolu sagt, sie habe die Veranstaltungen als Journalistin beobachtet.

Eine von elf deutschen politischen Gefangenen in der Türkei

Mesale Tolu ist eine von elf Deutschen, die zurzeit als politische Gefangene in der Türkei festgehalten werden – und nur eine von rund 170 Journalistinnen und Journalisten, die nach Angaben der Plattform für Pressefreiheit P24 in dem Land hinter Gittern sitzen, mehr als in jedem anderen Staat. Seit dem Putschversuch vom Sommer 2016 geht die Regierung mit besonderer Schärfe gegen kritische Medien vor. Nach Angaben des Internetportals Turkey Purge, das die „Säuberungen“ des türkischen Staatschefs Recep Tayyip Erdogan dokumentiert, wurden seit dem Putschversuch 187 Zeitungen, Rundfunk- und Fernsehsender sowie Nachrichtenagenturen per Dekret geschlossen.

Die in Neu-Ulm geborene Tolu, die 2007 die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt und zugleich ihre türkische Staatsbürgerschaft abgab, ging Ende 2014 nach der Geburt ihres Sohnes in die Türkei und arbeitete dort als Übersetzerin und Journalistin, zuletzt für die linksgerichtete Nachrichtenagentur ETHA. Tolu wurde am 30. April festgenommen. Eine Spezialeinheit der Anti-Terror-Polizei stürmte ihre Wohnung im Istanbuler Stadtteil Kartal. Ihren zweijährigen Sohn Serkan musste die Frau bei unbekannten Nachbarn abgeben. Dann nahm die Polizei sie mit. Ihr Mann Suat Corlu war bereits zwei Wochen zuvor festgenommen worden. Auch ihm wird Mitgliedschaft in der MLKP vorgeworfen, er sitzt in Silivri in Untersuchungshaft.

Verstoß gegen die Wiener Konvention

Obwohl Mesale Tolu als deutsche Staatsbürgerin Anspruch auf konsularische Betreuung hat, informierten die türkischen Behörden das deutsche Konsulat in Istanbul zunächst nicht über die Festnahme – ein klarer Verstoß gegen die Wiener Konvention über konsularische Beziehungen. Erst Wochen später erfuhren die deutschen Konsularbeamten auf Umwegen von der Inhaftierung Tolus. Zwei Monate Haft verstrichen, bis deutsche Diplomaten die Frau endlich besuchen durften.

Einen Antrag auf Aufhebung des Haftbefehls lehnte ein Istanbuler Gericht am 27. August ab. Damit muss Tolu bis zur Urteilsverkündung in Untersuchungshaft bleiben. Angesichts des bisherigen Umgangs der türkischen Justiz mit dem Fall gibt es nach Einschätzung von Beobachtern nur geringe Hoffnungen, dass der jetzt beginnende Prozess mit einem Freispruch enden könnte.

Von Gerd Höhler/RND