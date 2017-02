Kirow. Alexej Wtjurin erklärte am Mittwoch, Nawalny sei schuldig, Holz im Wert von umgerechnet rund 470.000 Euro unterschlagen zu haben. Der Schuldspruch erfolgte in der Neuaufnahme eines Falls aus dem Jahr 2013. Damit ist Nawalny von einer Präsidentschaftskandidatur bei der Wahl 2018 ausgeschlossen.

Ein vorheriger Schuldspruch war vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gekippt worden. Dieser kam zu dem Schluss, dass Russland gegen Nawalnys Recht auf einen fairen Prozess verstoßen habe. Das Strafmaß wurde am Mittwoch zunächst nicht bekanntgegeben.

Der Anti-Korruptions-Aktivist und Gegner von Präsident Wladimir Putin hatte am Samstag in St. Petersburg ein Büro für seine Präsidentschaftsbewerbung eröffnet. Dabei sagte Nawalny: „Der Kreml wird sein Bestes tun, mich nicht an der Wahl teilnehmen zu lassen.“

Von RND/dpa