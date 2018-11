Politik Gesundheit - Rauchen kostet die Gesellschaft 100 Milliarden Euro Wer raucht, schädigt bekanntermaßen seine eigene Gesundheit und die von anderen. Nach neuesten Berechnungen sind die volkswirtschaftlichen Folgekosten des Tabakkonsums höher als bisher angenommen. Die Drogenbeauftragte spricht von alarmierenden Zahlen.

Anders als in Deutschland wird in Australien ständig an der Preisschraube gedreht: Seit September kostet dort eine 20er-Packung umgerechnet fast 17 Euro Quelle: Regi Varghese/AAP/dpa