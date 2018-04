In Niedersachsen, Bremen und Schleswig-Holstein sind bei einer Razzia die Wohnungen von vier Personen durchsucht worden. Sie sollen einer rechtsterroristischen Vereinigung angehören, die dem „Nationalsozialismus zum Wiedererstarken verhelfen“ wollte, heißt es vom Generalbundesanwalt. So sollen die Verdächtigen auch Anschläge auf politische Gegner in Erwägung gezogen. Festgenommen wurde vorerst niemand.

Konkret geplant waren die Anschläge aktuell wohl noch nicht. Allerdings bemühten sich die Beschuldigten bereits, Waffen, Munition und Materialien zum Bau von Brand- und Sprengvorrichtungen zu beschaffen.

Unter dem Namen „Nordadler“ sollen sich die Beschuldigten spätestens Anfang 2017 zu der rechtsterroristischen Vereinigung zusammengeschlossen haben.

Von RND