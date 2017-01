Koblenz. Rund 5.000 Menschen haben nach Schätzung der Polizei am Samstag in Koblenz gegen Rechtspopulismus in Europa demonstriert. An dem Protest gegen einen Kongress der EU-Fraktion „Europa der Nationen und Freiheit“ (ENF) beteiligten sich auch viele Familien, wie die Koblenzer Polizei mitteilte. Die Demonstration bei sonnigem Winterwetter blieb bis zum Nachmittag friedlich. Zu dem Protest hatte ein Bündnis aus Gewerkschaften, Parteien, Kirchen und Verbänden unter dem Motto „Koblenz bleibt bunt“ aufgerufen.

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) erklärte, der Protest sei viel mehr als eine Demonstration gegen das ENF-Treffen. Es sei eine „Demonstration für die Freiheit, für den Zusammenhalt in unserem Land, für Weltoffenheit, für Toleranz“. Viele skandierten Parolen wie „Nazis raus“ oder „Wer in der Demokratie schläft, wird in der Diktatur aufwachen“. Aufseiten der Polizei waren nach eigenen Angaben rund 1.000 Beamte aus Rheinland-Pfalz und anderen Bundesländern im Einsatz.

SPD-Chef Siegmar Gabriel sagte am Rande der Demonstration, die Rechten glaubten, dass mit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump „der Nationalismus und das soziale Aufeinanderhetzen von Menschen wieder populär geworden ist“. Auch SPD-Generalsekretärin Katarina Barley rief zum Widerstand gegen Rechtspopulisten in Europa auf. „Vielen ist der Ernst der Lage immer noch nicht klar“, sagte sie der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Samstag).

Bereits am Freitagabend hatten sich laut Polizei 150 bis 200 Menschen unter dem Motto „Rechtspopulismus wegbassen“ in der Koblenzer Innenstadt getroffen. Zu dem Treffen hatte unter anderem die Antifa Koblenz aufgerufen. „Die Versammlung ist friedlich verlaufen, es musste keine einzige Anzeige im Zusammenhang damit aufgenommen werden“, sagte der leitende Polizeidirektor Christoph Semmelrogge.

Bei dem ENF-Kongress mit 1.000 Teilnehmern trafen sich unter anderen AfD-Chefin Frauke Petry, die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen (Front National), der Niederländer Geert Wilders (Partij voor de Vrijheid) und der Italiener Matteo Salvini (Lega Nord). Bei der Tagung wollten die Delegierten über die anstehenden Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden beraten. Le Pen erklärte, 2017 werde „das Jahr der Revolte“ in Europa. Im Vorfeld hatte der ENF-Abgeordnete und Mitveranstalter der Konferenz, Marcus Pretzell (AfD), mehreren Medien die Akkreditierung verweigert.

Ein Redakteur der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ scheiterte mit einem Eilantrag zur Akkreditierung vor dem Koblenzer Verwaltungsgericht und dem rheinland-pfälzischen Oberverwaltungsgericht. Es handele sich um einen Rechtsstreit, der vor dem Gerichtshof der Europäischen Union zu führen wäre, teilten die Gerichte mit.

Von LVZ