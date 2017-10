Russland und Saudi-Arabien für Dialog im Syrienkrieg

Moskau. Russland und Saudi-Arabien haben bei einem historischen Staatsbesuch des saudischen Königs Salman bin Abdelasis al-Saud ihren Willen zur Zusammenarbeit im Syrienkrieg bekräftigt. Moskau unterstütze die Bemühungen Riads, die syrische Opposition in dem Bürgerkrieg zu vereinen, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow am Donnerstag in Moskau. Präsident Wladimir Putin und König Salman seien für eine Stärkung des Dialogs der Konfliktparteien. Russland hilft Syriens Armee mit Luftangriffen. Mit Blick auf Moskaus Intervention werteten Experten die Gespräche als klare Untermauerung von Russlands Anspruch als Gestaltungsmacht im Nahen Osten.

Zuvor hatte sich Putin mit seinem türkischen Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan in Moskau getroffen. Beide haben sich für eine Deeskalationszone in der syrischen Provinz Idlib ausgesprochen. Beide Länder teilten zudem den Willen, zur politischen Einigung in Syrien beizutragen, sagte Erdogan nach einem Treffen mit dem Kreml-Chef am Donnerstag in Ankara. Putin lobte „unseren Freund, Präsident Erdogan“ dafür, dass er das Abkommen für eine Deeskalation möglich mache. Dadurch würden Bedingungen geschaffen, die den Flüchtlingen erlaube, zurückzukehren, so Putin. Moskau und Ankara unterstützen innerhalb des Konflikts zwei verschiedene Seiten: Während Russland hinter den Regierungstruppen steht, unterstützt die Türkei deren Gegner.

Übereinstimmungen in regionalen Fragen

König Salman ist der erste saudische Monarch, der Russland besucht. „Dies allein ist ein sehr gewichtiges Ereignis“, sagte Putin. Beobachter sehen die Bedeutung indes vor allem darin, dass Saudi-Arabien zwar traditionell mit den USA zusammenarbeitet, sich nun aber Russland zuwendet. Der steigende Einfluss Moskaus in der Arabischen Welt lässt Riad nach alternativen Partnern suchen.

Auch militärisch wendet sich Saudi-Arabien offenbar immer stärker Russland zu. Russische Agenturen meldeten unter Berufung auf saudische Medien, Riad und Moskau hätten sich auf die Lieferung russischer Flugabwehrraketensysteme vom Typ S-400 geeinigt. Zuletzt hatte ein ähnliches Waffengeschäft zwischen Russland und dem Nato-Mitglied Türkei Kritik im Westen ausgelöst.

König Salman betonte, dass Saudi-Arabiens und Russlands Sicht auf regionale Fragen in vielem übereinstimmten. Dass es aber auch Probleme gibt, verdeutlichte eine scharfe Warnung an den Iran. Die Führung in Teheran dürfe die Lage im Bürgerkriegsland Jemen nicht destabilisieren, sagte Salman.

Der Iran ist ein enger Verbündeter Russlands und unterstützt gemeinsam mit Moskau die syrische Führung im Bürgerkrieg militärisch. Das sunnitisch dominierte Saudi-Arabien und der schiitisch geprägte Iran ringen um die Vorherrschaft in der Region.

Zusammenarbeit pragmatisch

Der russische Experte Juri Barmin brachte den Besuch Salmans daher auch mit dem wachsenden Einfluss Russlands und des Irans in Nahost sowie dem sinkenden Engagement der USA in Verbindung. „Die Amerikaner haben ihren Rückzug aus dem Nahen Osten begonnen, und das ist spürbar“, sagte er der Zeitung „Nesawissimaja Gaseta“. Im Gegenzug gewinne der Iran an Einfluss in der Region. „Die Führung in Saudi-Arabien ist sich im Klaren, dass niemand außer Russland ihr helfen kann, den Einfluss des Irans auszugleichen“, sagte er.

Kremlsprecher Dmitri Peskow machte aber deutlich, dass der Besuch des Königs keinen Einfluss auf die Beziehungen Russlands zum Iran haben werde. Die Politologin Marianna Belenkaja hält die Kooperation mit Saudi-Arabien daher zwar für pragmatisch, aber auch für fragil. „Die Annäherung zwischen Moskau und Riad resultiert vor allem aus der Überschneidung politischer Interessen. Wenn diese Interessen wieder auseinandergehen, kann sie sofort wieder beendet sein“, schrieb sie.

Als pragmatisch wurde auch die Zusammenarbeit zwischen Moskau und Riad im Ölsektor bewertet. Saudi-Arabien als größter Produzent in der Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und Russland als wichtigstes Nicht-Opec-Mitglied hatten Anfang des Jahres eine Drosselung der Förderung beschlossen, um die Preise zu stabilisieren.

König Salman lobte die Einigung mit Russland. Sie helfe auch der Weltwirtschaft, sagte er. Zusammen sind Russland und Saudi-Arabien für 25 Prozent der weltweiten Ölproduktion verantwortlich. Eine große Wirtschaftsdelegation begleitete den König nach Russland.

Von RND/dpa