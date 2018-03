Russland weist vier deutsche Diplomaten aus

Moskau. Der deutsche Botschafter war am Mittag in das russische Außenministerium einbestellt worden. Ihm wurde mitgeteilt, dass vier Angehörige der deutschen Botschaft Russland verlassen müssen. In der vergangenen Woche hatte Deutschland wegen des Nervengift-Anschlags auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Skripal in Großbritannien vier russische Diplomaten des Landes verwiesen.

Außenminister Heiko Maas wird auf der Website des Auswärtigen Amtes mit folgender Reaktion zitiert: „Diese Nachricht aus Moskau kommt nicht überraschend. Wir hatten die Entscheidung zur Ausweisung der russischen Diplomaten nicht leichtfertig getroffen. Unsere Reaktion im Fall Skripal war als politisches Signal notwendig und angemessen. Aus Solidarität mit Großbritannien und weil sich Russland bisher jeglicher Aufklärung des Sachverhalts verweigert. Trotzdem: Auch in der aktuellen Lage bleiben wir zu einem Dialog mit Russland bereit und werden für die europäische Sicherheit und eine konstruktive Zukunft der Beziehungen zwischen unseren Ländern arbeiten.“

