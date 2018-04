Baku

Erstmals seit der russischen Annektierung der Krim vor vier Jahren hat es am Donnerstag ein Treffen auf höchster militärischer Ebene zwischen Russland und der Nato gegeben. Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums trafen sich der russische Generalstabschef, General Waleri Gerassimow, und der Nato-Oberbefehlshaber in Europa, US-General Curtis Scaparotti, in der aserbaidschanischen Hauptstadt Baku.

Ziel des Treffens sei gewesen, gegenseitiges Vertrauen aufzubauen und Zwischenfällen vorzubeugen, hieß es aus Moskau. Auch die Auffassungen zum Krieg in Syrien seien diskutiert worden.

Die Beziehungen zwischen Russland und der Nato sind seit der Annektierung der ukrainischen Halbinsel Krim im März 2014 auf einem Tiefpunkt. Zudem kritisieren die USA und ihre europäischen Verbündeten die russische Unterstützung für Separatisten in der Ostukraine. Die Nato hat seitdem Truppen näher an den russischen Grenzen stationiert.

Von RND/AP