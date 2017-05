Schwerin. Der Personalvorschlag Sellerings sei beim Geschäftsführenden Landesvorstand, beim SPD-Fraktionsvorstand und den SPD-Ministern auf einhellige Zustimmung gestoßen, teilte die SPD-Landesgeschäftsstelle am Dienstag in Schwerin mit.

Am Nachmittag tagt die SPD-Landtagsfraktion in Schwerin. Schwesig ist als Gast dabei. Ein SPD-Sonderparteitag zur Nachfolge soll am 1. Juli stattfinden.

Sellering wird nach Worten des Regierungssprechers sein Amt bis zur Wahl des Nachfolgers weiterführen. Sollte er dazu behandlungsbedingt nicht in der Lage sein, werde sein Stellvertreter, Innenminister Lorenz Caffier (CDU), die Geschäfte übernehmen.

Von RNFD/dpa