Am kommenden Sonntag wird in Hessen gewählt – sicher müssen sich CDU und SPD wieder auf herbe Verluste einstellen. Das drückt auf die Stimmung. Auch und vor allem in Berlin. Dass die Große Koalition leidet, darum möchte CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer nicht herumreden. Sie spricht von Neuwahlen.