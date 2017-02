Washington/Hannover. In der Sprache des Fußballs würde man von einer Steilvorlage sprechen: Jemand spielt einen so guten Pass vor das Tor, dass ein anderer Spieler den Ball nur noch versenken muss. Am Sonnabend war ein Tweet von Donald Trumps eine solche Steilvorlage für Bernie Sanders. Er hätte den US-Präsidenten ignorieren können. Aber offensichtlich konnte er es nicht – er musste reagieren. Und den Ball versenken.

Sanders: „Haben Sie. War es nicht.“

Trump hatte auf Twitter geschrieben: Die Millionen Menschen, die dafür gestimmt hätten, dass Amerika wieder großartig werde, sollten sich zu einer eigenen Massenkundgebung treffen – es würde die größte Kundgebung von allen werden. Sanders antwortete spöttisch: „Haben Sie. War es nicht.“ Dazu veröffentlichte er ein Foto, das an Trumps Amtseinführung erinnert – und an die Debatte danach.

Trump hatte behauptet, dass er mehr Zuschauer gehabt habe als sein Vorgänger Barack Obama. Allerdings verglichen Medien Fotos von 2009 mit 2017 – und demnach waren deutlich weniger Menschen zu Trumps Amtseinführung gekommen. Trumps Sprecher Sean Spicer erklärte dazu, die Fotos von 2017 seien absichtlich so ausgeschnitten worden, um die Wahrheit zu verzerren.

Inauguration Day crowds for President Trump in 2017 and former President Obama in 2009: https://t.co/I2emA3LokP pic.twitter.com/KFg3dwAesA — ABC News (@ABC) January 21, 2017

Der 75-jährige Bernie Sanders vertritt den US-Bundesstaat Vermont im Senat. 2016 bewarb er sich um die demokratische Präsidentschaftskandidatur, unterlag aber Hillary Clinton.

Von RND/wer