Seehofer attackiert seine Kritiker und bekommt Unterstützung

München. Durch diese Debatte sei bereits ein Schaden eingetreten. Die CSU setze sich damit der Lächerlichkeit aus. So könne es nicht weitergehen - die Personaldiskussion gehöre auf den Parteitag, erklärte Seehofer demnach. Die CSU befinde sich am Scheideweg - nämlich ob sie regierungsfähig bleibe.

Es habe anschließend langen und starken Applaus für Seehofer gegeben, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

CSU-Fraktionschef Kreuzer warnt vor Personaldiskussion

Der Fraktionsvorsitzende im bayrischen Landtag, Thomas Kreuzer, schließt sich Seehofer an und warnt vor weiteren Personaldebatten. Es sei falsch, im Moment eine Personaldiskussion zu führen. „Die schwächt die Partei, die schwächt die CSU“, sagte Kreuzer am Mittwoch vor der CSU-Fraktionssitzung in München. Vielmehr müsse man sich auf die schwierigen Koalitionsverhandlungen in Berlin konzentrieren.

Es sei klar, dass es nach dem schlechten Wahlergebnis vom Sonntag einen Aussprachebedarf gebe. „Aber so, wie die CDU das macht, auch dieses Wahlergebnis als Erfolg und als Erreichen der Ziele zu feiern, das werden wir mit Sicherheit in der CSU nicht machen“, sagte Kreuzer.

Auch CSU-Vize Barbara Stamm mahnt: Man müsse jetzt „zur Sachdebatte übergehen.“ Es gehe nun darum, CSU-Forderungen in Berlin durchzusetzen - da müsse Einigkeit herrschen. Sie beklagte insbesondere Rücktrittsforderungen an Seehofer von Abgeordneten in den vergangenen Tagen. „Ich kann nur empfehlen, dass wir so nicht weitermachen“, betonte sie.

Von RND/dpa