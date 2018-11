München

Folgt Alexander Dobrindt auf Horst Seehofer als CSU-Vorsitzender? Laut eines Berichts des ZDF fordert der Bundesinnenminister, der sein Amt in der CSU Anfang des kommenden Jahres ruhen lassen will, Dobrindt auf, als CSU-Vorsitzender zu kandidieren.

Dobrindt besetzt in der CSU aktuell das Amt des Landesgruppenchefs. Mehr dazu in Kürze an dieser Stelle.

Von RND