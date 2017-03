Rukla. Auf dem Gelände einer Kaserne inmitten der litauischen Weiten fühlt sich Sigmar Gabriel an seine Kindheit im Südosten Niedersachsens erinnert. „Ich bin an der Zonen-Grenze aufgewachsen, und trotzdem hatten wir nie ein unsicheres Gefühl“, sagt Gabriel am Donnerstagvormittag und schiebt die Erklärung sogleich hinterher: „Wir wussten, dass der Warschauer Pakt niemals die Nato angreifen würde.“ Das gleiche Sicherheitsgefühl wünschten sich jetzt die drei baltischen Staaten von ihren Nato-Partnern, aus Angst vor dem großen Nachbarn Russland.

Um ihnen dieses Gefühl zu vermitteln, ist Gabriel zwei Tage lang durch das Baltikum gereist. Am Mittwoch besuchte der Außenminister das von der Bundeswehr geführte Nato-Bataillon im litauischen Rukla. 420 deutsche Soldaten sind dort stationiert, einige Hundert belgische und niederländische Soldaten sollen dort bald eintreffen, für gemeinsame Übungen im Frühsommer. Das Ziel: die Abschreckung Russlands, das in gut 250 Kilometern Entfernung, in der Enklave Kaliningrad, mächtig aufrüstet. Gabriel, einstiger Zeitsoldat, zeigt sich besorgt: „Das Militärpotenzial, das die Russische Föderation hier an den Grenzen aufgebaut hat, ist aus meiner Sicht irrational, weil von den drei Staaten hier null Bedrohung ausgeht.“

Drei Staaten, eine Botschaft: „Die Sicherheit Estlands, Lettlands und Litauens ist gleichbedeutend mit der deutschen Sicherheit“, sagte Gabriel am Mittwoch in der lettischen Hauptstadt Riga. Es ist ein Satz, den der neue Außenminister bei seinem Antrittsbesuch im Baltikum so oder so ähnlich mehrmals wiederholt. Sein eng getakteter Trip in den äußersten Nordosten des Nato-Gebiets gleicht einer Beruhigungsmission. „Wir übernehmen diese Sicherheitsaufgabe nicht bloß aus Großzügigkeit“, versicherte Gabriel seinem litauischen Amtskollegen mit Blick auf das Deutsch geführt Nato-Bataillon, „sondern auch, weil wir wissen, dass es auch um unsere eigene Sicherheit geht.“ Der Litauer Linas Linkevicius dankt Gabriel für die „strategische Partnerschaft“.

Von RND/Marina Kormbaki