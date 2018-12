Als ein Mann auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt in die Menge schießt, wissen viele Menschen lange nicht, was eigentlich los ist. Einige halten es für Feuerwerkskörper, andere können die Geräuschkulisse aus Schüssen und Schreien nicht einordnen. Am Ende bleibt ein Gefühl: „Es war furchtbar“.