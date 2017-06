Brüssel/Berlin. Der komplizierte Wahlausgang in Großbritannien könnte den Fahrplan für die Brexit-Verhandlungen zwischen London und Brüssel durcheinander bringen. So sieht das zumindest EU-Haushaltskommissar Günther Oettinger. Wie Oettinger machen sich nun viele europäische Politiker und Ökonomen Gedanken über die Zukunft des EU-Austritts Großbritanniens.

Das Problem, vor dem die Brexit-Verhandler jetzt stehen, liege auf der Hand, so Oettinger: „Ohne Regierung keine Verhandlungen. Ob die andere Verhandlungsseite überhaupt beginnen kann, wird sich in den nächsten Stunden zeigen, wird sich in den nächsten wenigen Tagen zeigen müssen.“

Oettinger: „Niemand stellt des Referendum infrage.“

Die ersten Brexit-Gesprächen sind für den 19. Juni anberaumt, also bereits für übernächste Woche. Gleichwohl betonte der CDU-Politiker: „Das Referendum steht. Niemand stellt es infrage. Die Briten werden die Austrittsverhandlungen führen.“

Etwas anders sieht das Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise . Er erwartet eine Modifikation des Brexit. Ein harter Schnitt mit der Europäischen Union sei vom Tisch, so Heise. „Das Positive an dem Wahlausgang ist, dass es kein Mandat für einen harten Brexit gibt, der für die britische und die Wirtschaft der EU sehr nachteilig gewesen wäre.“ Mögliche Koalitionen statt den alleinregierenden Tories dürften nach Heises Ansicht geschwächt in die Verhandlungen mit den verbleibenden 27 EU-Staaten gehen.

Bütikofer: „Zeit für vernünftige Aushandlung sehr knapp“

Genauso sieht das

der Ko-Vorsitzende der Europäischen Grünen, Reinhard Bütikofer. „Die Zeit für eine vernünftige Aushandlung des britischen EU-Austrittes wird angesichts der unklaren Führungssituation sehr knapp“, sagte Bütikofer in der Nacht zum Freitag. Der CDU-Abgeordnete im EU-Parlament Elmar Brok bezeichnete Mays Autorität als schwer beschädigt. „Für die Verhandlungen wird es jetzt sehr spannend“, erklärte er.

Barley: Briten wollen keinen „harten“ Brexit.

Auch Familienministerin Katarina Barley stellt den harten Brexit infrage. Sie erlebe ein Großbritannien, das in Unordnung sei und nicht wisse, wo es hinwolle, so Barley im Deutschlandfunk. Für die Brexit-Verhandlungen brauche es aber geordnete Verhältnisse. Die Briten hätten mit dem Votum signalisiert, dass sie keinen „harten“ Brexit wollten.

Martin Schulz, SPD-Spitzenkandidat und ehemaliger Präsident des Europäischen Parlament, hat die britische Wahl politisch bisher nicht bewertet. Überhaupt hatten die deutschen Sozialdemokraten sich in den vergangenen Wochen eher skeptisch gegenüber Labour-Chef Jeremy Corbyn gezeigt. Diese Haltung scheint nun von dessen Erfolgen hinweggefegt worden zu sein. Schulz twitterte am Freitagmorgen, er „habe gerade mit Jeremy Corbyn telefoniert. Wir haben schnelles Treffen vereinbart.“

Gysi: „Auch Deutschland braucht sozialen und demokratischen Schub.“

Auch die Linken hoffen darauf, dass der britische Umschwungsgeist nach Deutschland herüberwehen könnte. „Die Labour Party hat klar hinzugewonnen. Wenn man eindeutig auf soziale Gerechtigkeit setzt, kann man auch gewinnen“, sagte Gregor Gysi dem RedaktionsNetzwerk Deutschland. „Auch Deutschland braucht einen sozialen und demokratischen Schub, mehr ökologische Nachhaltigkeit, die Herstellung von Transparenz. Wer nach dieser Wahl in Downing Street 10 einzieht, muss die andere Hälfte der Bevölkerung mitdenken, mitfühlen, auf jeden Fall berücksichtigen.“

Von RND/aks/dpa