Staatsanwaltschaft klagt Katalanen-Chef an

Madrid. Die spanische Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen Kataloniens ehemaligen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont und weitere Angehörige der abgesetzten Regierung erhoben. Der Vorwurf gegen die Angeklagten laute unter anderem auf Rebellion, Auflehnung gegen die Staatsgewalt und Unterschlagung öffentlicher Gelder, sagte Generalstaatsanwalt José Manuel Maza am Montag in Madrid.

Die Angeklagten würden als Beschuldigte zu Anhörungen vorgeladen, sagte Maza. Man schließe aufgrund der Schwere der Verbrechen keine Maßnahmen - also Inhaftierung und anschließende U-Haft - aus, betonte er. Die Angeklagten hätten „eine institutionelle Krise verursacht, die mit einer einseitigen Unabhängigkeitserklärung (durch das katalanische Parlament) geendet“ habe, sagte Maza. Sollten Puigdemont und die übrigen Angeklagten wegen Auflehnung gegen die Staatsgewalt oder gar Rebellion verurteilt werden, drohen ihnen bis zu 30 Jahre Haft.

Derzeit ist nicht bekannt, wo sich der Regionalpräsident aufhält. Am Montagmorgen teilte er ein Instagram-Bild aus der Generalitat de Catalunya. Ob es sich dabei um ein aktuelles Bild handelt, war zunächst allerdings nicht klar.

Josep Rull, der bis vergangene Woche das Amt des katalanischen Umweltministern innehielt, ging trotz seiner Amtsenthebung am Montag in sein früheres Büro. Er twitterte ein Foto, das ihn in dem Büro zeigte, und schrieb dazu: „Im Büro, übe die Verantwortung aus, mit denen uns das Volk von Katalonien betraut hat.“ Er verließ das Gebäude im Gefolge von zwei Polizisten und sagte Journalisten und Unterstützern, dass er mit seiner Agenda fortfahren werde.

Al despatx, exercint les responsabilitats que ens ha encomanat el poble de Catalunya. #seguim pic.twitter.com/npc6vFH0rB — Josep Rull i Andreu (@joseprull) October 30, 2017

Die Zentralregierung gestattete den abgesetzten Kabinettsmitgliedern, persönliche Gegenstände aus ihren früheren Büros zu holen. Sie hätten „einige Stunden“ Zeit, sagte der Madrider Innenminister Juan Ignacio Zoido, denn das Ziel sei, auf diskrete Weise zur Normalität zurückzukehren mit dem Ziel minimaler Eingriffe. Die Regierung warnte die Ex-Minister aber, dass ihnen eine Anklage drohe, falls sie versuchten, ihr Amt weiterzuführen.

Für die katalanischen Beamten beginnt am Montag die erste volle Woche unter der Regie der Zentralregierung.

Von RND/dpa