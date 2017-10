Dresden. Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich tritt zurück. Er stellt als Konsequenz aus dem schlechten Wahlergebnis der CDU bei der Bundestagswahl sein Ministerpräsidenten-Amt wie auch den Landesvorsitz zur Verfügung, sagte er in einer Erklärung.

In seinem Statement sagte Tillich, der seit neun Jahren Regierungschef in Sachsen ist, es sei an der Zeit „die Verantwortung in jüngere Hände zu übergeben“. „Ich werde im Dezember auch vom Amt des Ministerpräsidenten zurücktreten. Ich wünsche mir, dass unsere CDU-Fraktion und die SPD auch in diesem Amt Michael Kretschmer zu meinem Nachfolger wählen. Das Präsidium der Sächsischen Union hat sich einstimmig und mit größter Unterstützung hinter meinen Vorschlag gestellt.“

Der 42-jährige Kretschmer hatte bei der Bundestagswahl sein Direktmandat verloren und ist künftig nicht mehr im Parlament vertreten. Bei der Bundestagswahl war die AfD in Sachsen mit 27 Prozent stärkste politische Kraft geworden – knapp vor der CDU (26,9), die seit Gründung des Landes Sachsen in dem Bundesland regiert.

