Berlin. Der langjährige Außenminister Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender haben sich in der Nacht zu Sonntag auf einer SPD-Party in Berlin-Moabit auf die Bundespräsidentenwahl eingestimmt. Büdenbender machte dabei klar, dass sie keinerlei Einwände gegen die Wahl ihres Mannes zum Staatsoberhaupt habe. „Es gibt keine familiäre Opposition“, sagte die Verwaltungsrichterin.

Der 61-jährige Steinmeier, dessen Wahl als sicher gilt, bedankte sich bei seiner sechs Jahre jüngeren Frau für die Unterstützung. „Das ist keine Selbstverständlichkeit. Ich könnte es ohne Dich nicht machen und ich hätte es ohne Dich nicht gemacht.“

„Ich werde es etwas ruhiger angehen lassen“

Steinmeier versprach seiner Frau, dass er seinen neuen Job im Schloss Bellevue etwas ruhiger angehen wolle. Einschränkend fügte er aber hinzu: „Ich habe meiner Frau bei jedem beruflichen Abschnitt versprochen, dass es ruhiger wird.“ Die beiden wurden von ihrer Tochter Merit begleitet, die Anfang 20 ist.

Höhepunkt der Party in einem Kongresszentrum am Berliner Westhafen war kurz vor Mitternacht der Auftritt von Schlagerstar Roland Kaiser, der von der SPD für die Wahl als Delegierter der Bundesversammlung nominiert worden war. Steinmeier konnte einige Stellen mitsingen. Nicht alle Songs passten allerdings zu ihm. „Ich war noch niemals in New York“ kann der Vielflieger mit seinen bisher mehr als 300 000 Kilometern pro Jahr jedenfalls nicht von sich behaupten.

Von RND/dpa