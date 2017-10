Steudtner erleichtert über Prozessbeginn in der Türkei

Istanbul. „Ich bin sehr froh, dass die Anklageschrift vorliegt und auch die nächsten rechtlichen Schritte wie der erste Anhörungstermin so schnell festgelegt wurden“, hieß es in einer Botschaft Steudtners, die der Freundeskreis des Inhaftierten am Dienstag verschickte.

„Die Zeit hier ist aushaltbar, gerade weil die Solidarität um mich herum so stark ist – dazu zählen insbesondere auch die Andachten in nah und fern.“ Der Prozess in Istanbul beginnt an diesem Mittwoch.

Die Staatsanwaltschaft wirft Steudtner und zehn weiteren Angeklagten „Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrororganisation“ beziehungsweise „Unterstützung von bewaffneten Terrororganisationen“ vor. Darauf steht bis zu 15 Jahre Haft.

Unter den Angeklagten sind auch Steudtners schwedischer Kollege Ali Gharavi, die Landesdirektorin von Amnesty International, Idil Eser, und der Amnesty-Vorsitzende in der Türkei, Taner Kilic. Steudtner gehört zu mindestens elf Deutschen, die in der Türkei aus politischen Gründen inhaftiert sind und deren Freilassung die Bundesregierung fordert.

Von dpa/RND