London. Um ihr Kreuzchen bei der Parlamentswahl zu machen, müssen die Briten nicht unbedingt eine schnöde Schule oder Gemeindehalle aufsuchen. Als Wahllokale dienen am Donnerstag auch Bahnwaggons, Bücherbusse, ein Nagelstudio – und sogar Pubs.

Wir zeigen die besten Eindrücke der Wahl in einer Bildergalerie:

Stimmabgabe im Pub, Wohnmobil oder Waschsalon: Klicken Sie hier, um zahlreiche interessante Eindrücke von der Wahl in Großbritannien zu sehen – inklusive Theresa Mays Leopardenschuhen. Zur Bildergalerie

Im Brautkleid ins Wahllokal

Nach dem Ja-Wort direkt an die Wahlurne: Im Brautkleid hat eine Kandidatin bei der britischen Parlamentswahl ihre Stimme abgegeben. Vor ihrem Hochzeitsempfang machten Sorcha Eastwood und ihr frischgebackener Ehemann Dale Shirlow am Donnerstag in einem Wahllokal in Lisburn in Nordirland Halt, um ihr Kreuzchen zu setzen. Danach widmete sich das Brautpaar wieder seinen Gästen. Eastwood tritt für die nordirische Alliance Party in West Belfast an.

Von RND/dpa