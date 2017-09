Stimmen Sie live über den letzten TV-Schlagabtausch ab

Berlin. In drei Tagen ist es so weit – bei der Bundestagswahl am 24. September stimmen 61,5 Millionen Deutsche über eine neue Regierung ab. In der „Schlussrunde“ von ARD und ZDF nutzen die Parteien noch ein letztes Mal die Chance, ihre Positionen zu vertreten. Mit dem Debat-O-Meter können die Zuschauer in Echtzeit über das Abschneiden der Spitzenvertreter abstimmen. Eingeladen sind die Spitzenvertreter der Parteien, die laut Umfragen eine gute Aussicht auf den Einzug in den Bundestag haben. Das Debat-O-Meter finden Sie ab 21 Uhr hier.

So stimmen Sie mit dem Debat-O-Meter ab Das Debat-O-Meter ist eine Anwendung für Smartphones, Tablets oder PCs und wurde an der Universität Freiburg entwickelt. Es ermöglicht nicht nur eine Echtzeitbewertung, sondern gibt den Zuschauern am Ende auch Information darüber, wie weit sie mit den Kandidaten übereinstimmen. Auch bei der „Schlussrunde“ von ARD und ZDF können Sie wieder live abstimmen. Alle Informationen rund um das Live-Abstimmungs-Tool finden Sie hier.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz sind nicht dabei. Ihre Parteien werden von Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen und Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig vertreten. Für die CSU kommt Spitzenkandidat Joachim Herrmann, für die Grünen Katrin Göring-Eckard. Die Linke wird von Spitzenkandidatin Sahra Wagenknecht vertreten. Für die FDP tritt Christian Lindner, für die AfD Alexander Gauland an. Moderiert wird die 90-minütige „Schlussrunde“ von Tina Hassel und Bettina Schausten, den Leiterinnen der Hauptstadtstudios von ARD und ZDF.

Von RND