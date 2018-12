Politik US-Grenze - Streit um Mauer zu Mexiko: Trump droht Demokraten mit Shutdown Für den Bau seiner Mauer zwischen den USA und Mexiko fordert Donald Trump mindestens fünf Milliarden Dollar. Weil die Demokraten wiedersprechen, hat der Präsident nun mehrmals gedroht, die Regierung stillzulegen.

Verschiedene Mauer-Prototypen stehen in San Diego. US-Präsident Trump will fünf Milliarden Dollar für den Bau an der Grenze zu Mexiko. Quelle: Cortesía/NOTIMEX/dpa