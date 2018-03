Studenten protestieren gegen Hochschulreform

Quito. In Chile hat es nach einem Urteil des Verfassungsgerichts über die Hochschulreform von Ex-Präsidentin Michelle Bachelet neue Studentenproteste gegeben. Das Gericht erklärte am Dienstag einen Artikel des neuen Hochschulgesetzes für verfassungswidrig, mit dem Mitarbeiter von privaten Bildungseinrichtungen daran gehindert werden sollten, Gewinne zu erzielen. Damit wurde ein Einspruch gegen das Gesetz seitens der Vereinigung privater Universitäten angenommen, wie der Sender „Bio Bio“ berichtete.

Studentenvereinigungen riefen zu Protesten auf, sie lehnen ein weiteres Geschäft mit der Bildung ab. In der Hauptstadt Santiago kam es am Dienstag laut lokalen Medienberichten zu Zusammenstößen mit der Polizei.

Ex-Präsidentin Bachelet, die das Hochschulgesetz noch kurz vor Ende ihrer Amtszeit durchgesetzt hatte, kritisierte die Entscheidung des Gerichts. Das Urteil verzerre den demokratischen Prozess, das Gewinnstreben in der Hochschulbildung abzuschaffen, schrieb sie auf Twitter.

Fallos del TC se acatan. Es lo que corresponde en un Estado de derecho. Pero, con su pronunciamiento sobre el lucro, que contradice el análisis de constitucionalidad de todos los sectores en el Congreso, distorsiona la decisión democrática de eliminar el lucro en la ed. superior. — Michelle Bachelet (@mbachelet) March 27, 2018

Vertreter der neuen Regierung von Präsident Sebastián Piñera erklärten, der Kern des Gesetzes bleibe erhalten.

Das Bildungssystem in Chile ist noch von der Diktatur (1973-1990) geprägt und weitgehend privatisiert. Schulen und Hochschulen sind teuer, die begehrten Plätze an staatlichen Universitäten extrem knapp. Bachelet hatte in ihrer zweiten Amtszeit eine Bildungsreform auf den Weg gebracht. Das neue Hochschulgesetz und der Ausbau der kostenlosen Bildung galten als ein zentrales Projekt ihrer Regierung.

