Politik Syrien - Irakisches Militär tötet bei Luftangriffen 40 IS-Kämpfer Der irakischen Armee soll im benachbarten Syrien ein Schlag gegen die Terrormiliz Islamischer Staat gelungen sein. 40 Kämpfer der Miliz sollen bei Luftangriffen auf zwei Städte getötet worden sein.

Die irakische Armee gibt an, 40 Kämpfer der Terrormiliz IS in Syrien getötet zu haben. (Archivbild) Quelle: Syriadeeply.org/dpa