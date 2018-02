Syrien schießt israelischen Kampfjet ab

Jerusalem. Das israelische Militär hat nach eigenen Angaben eine in das Land eingedrungene iranische Drohne abgeschossen. Außerdem habe das Militär iranische Ziele in Syrien angegriffen, von denen die Drohne gestartet worden sei. Bei der Aktion am frühen Samstagmorgen sei ein israelischer Kampfjet vom Typ F-16 im Norden Israels abgestürzt.

Syrien erklärte, seine Flugabwehr habe auf einen israelischen Angriff auf einen seiner Militärstützpunkte in der Mitte des Landes reagiert und sprach von einer „neuen Aggression“. Das staatliche syrische Fernsehen zitierte einen Militärsprecher mit den Worten, die Flugabwehr habe mehr als ein israelisches Flugzeug getroffen.

Das israelische Militär erklärte, seine Flugzeuge seien auf heftiges Flugabwehrfeuer aus Syrien getroffen. Israelische Piloten hätten sich deshalb mit dem Schleudersitz aus einem Kampfjet retten müssen, der im Norden Israels abstürzte. Die Piloten seien verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden. In der Umgebung des libanesischen Bekaa-Tals in der Nähe der syrischen Grenze waren Explosionen zu hören.

Israel hat bereits mehrere Drohnen abgeschossen, die auf sein Gebiet vordrangen. Der Angriff auf eine iranische Stellung stellt jedoch eine Eskalation der israelischen Reaktion dar. Israel warnt seit einiger Zeit vor zunehmendem iranischen Engagement an der Grenze des jüdischen Staats zu Syrien und dem Libanon. Es befürchtet, der Iran könnte von syrischem Gebiet aus Angriffe starten oder einen Landkorridor vom Iran in den Libanon schaffen, über den Waffen leichter zur Hisbollah-Miliz geschafft werden könnten.

Von AP/RND