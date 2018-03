Tausende Zivilisten verlassen Ost-Ghuta

Damaskus. Stimmen die Angaben, handelt es sich um den mit Abstand größten Exodus aus dem Gebiet seit Beginn der Regierungsoffensive auf Ost-Ghuta vor mehr als drei Wochen.

Al-Ichbarija zeigte Aufnahmen, wonach Männer, Frauen und Kinder aus Hamuria in Richtung von Gebieten strömten, die unter Regierungskontrolle stehen. Sie hatten Habseligkeiten wie Kleidung, Matratzen und Koffer bei sich. Wie Al-Ichbarija berichteten auch die libanesischen Kanäle Al-Majadin und Al-Manar, die Zivilisten seien Bewohner von Ost-Ghuta, die von den Regierungskräften „befreit“ worden seien. Laut Al-Ichbarija sollen sie in ein Identifikations- und Hilfszentrum gebracht werden.

Die in Großbritannien ansässige Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte bestätigte, dass am Donnerstag bislang 9300 Menschen das Gebiet verlassen hätten. Die Flucht fällt auf den siebten Jahrestag des Aufstandes, der schließlich zum Bürgerkrieg in Syrien geführt hatte, und folgte auf erneute Regierungsangriffe auf Hamuria.

Männer, die vor laufenden Kameras interviewt wurden, lobten das syrische Militär und Präsident Baschar al-Assad. Bewaffnete Gruppen hätten sie gedemütigt und gegen ihren Willen in Ost-Ghuta festgehalten, sagten sie.

Von RND/dpa