Tausende gehen zur Wahl – Polizei beschlagnahmt Urnen

Barcelona. In Katalonien hat das umstrittene und vom spanischen Verfassungsgericht untersagte Referendum über die Unabhängigkeit der Region begonnen. In der Hauptstadt Barcelona und den Gemeinden Kataloniens strömten Tausende Menschen in die Wahllokale, um ihre Stimme abzugeben. Vielerorts blieb die Situation zunächst friedlich, aber vor einigen Wahllokalen brachte sich die aus Madrid entsandte paramilitärische Polizeieinheit Guardia Civil in Stellung.

Dort sei die Lage angespannt, berichtete das spanische Fernsehen. Sicherheitskräfte gingen teils energisch gegen Wähler vor, um sie an der Stimmabgabe zu hindern. In dem Ort Sant Julià de Ramis, in dem der Chef der Regionalregierung Carles Puigdemont seine Stimme abgeben will, drangen sie mit Gewalt in eine Schule ein, um die Wahlurnen sicherzustellen. Dabei schlugen sie auch die Scheibe der Eingangstür ein.

2-Estas son las primeras urnas y papeletas incautadas por @policia, en Barcelona. Los agentes continúan despliegue en Cataluña#EstamosporTI pic.twitter.com/V6gzwz1XfX — Ministerio Interior (@interiorgob) October 1, 2017

Mehr als 5,3 Millionen Menschen sind aufgerufen, bis 20 Uhr in einem der 2315 Wahllokale ihre Stimme abzugeben. Seit Wochen hatte die Zentralregierung in Madrid versucht, die Befragung mit allen Mitteln zu verhindern

Eltern und Schüler halten an den Wahllokalen Wache

In Barcelona und anderen Städten der Region kamen Menschen schon vor Sonnenaufgang und gesellten sich zu den Eltern, Schülern und Aktivisten, die die Wahllokale besetzt hielten. Sie widersetzten sich einer gerichtlichen Anordnung, die Gebäude vor dem geplanten Beginn der Abstimmung zu verlassen.

In der Joan-Fuster-Sekundarschule in Barcelona kamen am Morgen mehr als 100 Leute an und gesellten sich zu den 100 Personen, die die Nacht in dem geplanten Wahllokal verbracht hatten. In der Princep-de-Viana-Sekundarschule stieg die Menschenansammlung auf 20 Personen. Der 73-jährige Rentner Joaquim Bosch sagte, er sei besorgt wegen der möglichen Reaktion der Polizei. „Ich bin gekommen, um die Rechte meines Landes zu verteidigen, das Katalonien ist“, sagte Bosch.

Am Samstag hatten die Polizei technologische Infrastruktur zerstört, die für die Übermittlung der Abstimmungsergebnisse aus den einzelnen Wahllokalen, Stimmenauszählung und Stimmenabgabe per Internet vorgesehen war. Damit sei es „absolut unmöglich“ gemacht worden, die Abstimmung abzuhalten, sagte der Vertreter der Zentralregierung in Katalonien, Enric Millo. Die meisten der 2315 geplanten Wahllokale seien abgesperrt worden, hatte das Innenministerium am Samstagabend mitgeteilt.

Ausgang und Folgen sind völlig ungewiss

Das Referendum hält nicht nur Katalonien in Atem. Am Samstag gingen in ganz Spanien Gegner und Unterstützer der Separatisten auf die Straßen. In Madrid versammelten sich Tausende von Menschen vor dem Rathaus der Hauptstadt, um gegen die Abstimmung zu protestieren. Die Demonstranten forderten, dass Puigdemont festgenommen wird. Sie skandierten unter anderem: „Separatisten, Terroristen!“ und „Viva España!“. Zum Protest vor dem Rathaus rief die rechtskonservative „Stiftung zum Schutz der Spanischen Nation“ (DENAES) auf.

Was am Wahltag geschehen wird, wagt derweil niemand vorherzusagen. Unter Berücksichtigung der Störungsaktionen aus Madrid würde die Abgabe von einer Million Stimmen „einen überragenden Erfolg“ darstellen, sagte am Samstag Jordi Sánchez, der Präsident der separatistischen Organisation „Katalanische National-Versammlung“ (ANC). Bei einem Sieg des „Ja“-Lagers will Barcelona schon in den Tagen nach der Abstimmung die Unabhängigkeit von Spanien ausrufen.

Von AP/dpa/RND