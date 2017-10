Terrorgefahr in Großbritannien so hoch wie nie

London. Nach Einschätzung des britischen Geheimdiensts MI5 ist die Terrorgefahr in Großbritannien aktuell so hoch wie noch nie. Das teilte der Chef der Behörde Andrew Parker auf einer Rede in London mit. Es gebe einen „dramatischen Anstieg an Bedrohungen in diesem Jahr“, sagte Parker bei einer Rede in London am Dienstag.

Vor allem das Tempo, mit dem Anschläge geplant und ausgeführt werden, habe neue Dimensionen erreicht. „Es gibt mehr Gefahren, die uns schneller erreichen und nur schwer aufzuspüren sind“, sagte Parker weiter. Eine Entwicklung, die der Behördenchef in seiner 34-jährigen Karriere noch nicht erlebt habe. Vor allem das Internet stelle ein Problem da, da sich Terroristen im Netz einfach organisieren können. Das erschwere die Arbeit der Sicherheitsbehörden.

20.000 Menschen im Visier der Ermittler

Die dramatische Zunahme des Terrors habe zu den fünf Anschlägen mit 36 Toten geführt. In den vergangenen vier Jahren seien zudem weitere 20 Anschläge verhindert worden, allein sieben davon in den vergangenen sieben Monaten. 379 Personen wurden im Rahmen von Terrorermittlungen in der ersten Hälfte des Jahres bereits festgenommen.

Der britische Inlandsgeheimdienst führt nach eigenen Angaben derzeit in Großbritannien 500 Operationen mit 3000 Extremisten durch. 20.000 weitere Menschen seien bereits bei früheren Gelegenheiten ins Visier der Terrorermittler geraten. Dazu kämen Rückkehrer aus Syrien und dem Irak. Parker betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit mit anderen europäischen Sicherheitsbehörden.

Von RND/dpa/AP