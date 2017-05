Berlin. Die brandenburgische Polizei hat möglicherweise einen Selbstmordanschlag verhindert. Ein 17-Jähriger sei in der Uckermark festgenommen worden, teilte Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) am Dienstag in Potsdam mit. Nach ersten Erkenntnissen könnte der Mann einen Anschlag in Berlin geplant haben.

17-Jähriger im Gewahrsam

Spezialkräfte der Landespolizei haben den jungen Mann, der bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten war, am Morgen in Gewahrsam genommen, heißt es bei der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Das Heim, in dem er lebt, wurde durchsucht. Noch am Dienstag wurde der 17-Jährige einer Befragung unterzogen.

Abschied von der Mutter

Auf die Spur des Verdächtigen sei man durch Hinweise aus anderen Bundesländern gekommen, sagte Schröter. Der Mann habe sich in einer elektronischen Nachricht an seine Mutter eindeutig zu dem geplanten Anschlag geäußert und sich von ihr verabschiedet.

Im Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge

Meldungen, dass es sich bei dem 17-Jährigen um einen Syrer handelt, konnte das Innenministerium noch nicht bestätigen. Die Herkunft des 17-Jährigen sei vielmehr noch nicht endgültig geklärt. Nach bisherigen Erkenntnissen ist der Mann im Jahr 2015 unerlaubt nach Deutschland eingereist und war hier zwischenzeitlich als Asylbewerber registriert. Seit 2016 ist er in einem Heim für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge in der Uckermark untergebracht.

Nicht der erste Terrorverdächtige in Brandenburg

Auch im vergangenen Jahr sind in Brandenburg Terrorverdächtige verhaftet worden. Vergangenen August ist ein zum Islam konvertierter Deutscher, damals 27, in Eisenhüttenstadt (Oder-Spree) festgenommen worden. Auch gegen einen 30-Jährigen aus seinem Umfeld erging Haftbefehl. Im Juni 2016 wurde eine ganze Terrorzelle ausgehoben. Einer der Mitglieder, Hamza C., hatte sich als Syrer ausgegeben und in Bliesdorf in Märkisch-Oderland gelebt.

