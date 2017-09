Theresa May – auf klarem Kurs Richtung Abgrund

Hannover. EU-Bürger können reisen, arbeiten, sogar Reden halten, wo immer sie wollen – es gibt einen gemeinsamen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts.

Von all dem machte gestern Theresa May Gebrauch bei ihrem eigenwilligen Auftritt in Florenz. Italiens Regierung war nicht eingebunden, eine private Veranstaltungsagentur baute die Kulissen auf.

Es war das unwirkliche Setting für einen auch inhaltlich unwirklichen Auftritt. Was genau will May erreichen? Den Brexit bremsen bis 2021? Wenn ja, wie soll dies den erhofften Schub bringen für die lahmenden Verhandlungen in Brüssel?

May warf in Florenz neue Fragen auf, ohne die alten zu beantworten. Das Rätsel bleibt: Warum will sie einen gemeinsamen Markt verlassen, um danach mit hohem Aufwand und neuer Kreativität etwas Ähnliches hinzubekommen wie einen, äh, nun ja, gemeinsamen Markt? In London häufen sich Warnsignale. Der Pfund-Absturz trübt die Stimmung, der Verlust von Jobs ließe das Land über die Klippe gehen. May schwant Böses, sie verlangsamt nun die Fahrt Richtung Brexit. Doch eine Rückkehr zu Common Sense geht anders. Wer auf den Abgrund zusteuert, muss irgendwann den Kurs ändern. Ein bisschen bremsen genügt nicht.

Von Matthias Koch/RND