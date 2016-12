Berlin.

Wir müssen nicht alles hinnehmen. Jedenfalls nicht schweigend. Haben wir nichts zu sagen, wenn auf Zivilisten Tag und Nacht Bomben niederregnen? Tausende hätten in Deutschland auf den Straßen gegen die Verbrechen des syrischen Diktators Assad und des russischen Präsidenten Putin protestieren müssen. Stattdessen haben die paar Hundert, die es gewagt haben, sich selbst den Vorwurf eingehandelt, Kriegstreiber zu sein. Einfach nur, weil unser Protest sich gegen Putin richtete.

Viele Deutsche sind getrieben von abgrundtiefem Misstrauen. Sie werfen der Presse vor, zu lügen und nicht zu sagen, auf welche Recherchen sie ihre Behauptungen gründet. Fernsehen und Zeitungen verweisen aber sehr wohl darauf, dass Informationen aus Syrien nicht immer überprüfbar sind.

Genau diese Redlichkeit lassen ihre Kritiker vermissen. Sie gebärden sich, als seien sie im Besitz der absoluten Wahrheit – ohne selbst je Belege anzuführen. Und so unterstellen sie eben auch allen, die Putin kritisieren, voreingenommen und kriegslüstern zu sein.

Wir wissen: Es ist richtig, dass Europa nicht militärisch in Syrien eingreift. Wir unterstützen auch den mühseligen Versuch, mit Putin Lösungen auszuhandeln. Dass sich so wenige dem Protest gegen das Vorgehen Putins und Assads in Syrien anschließen, ist wohl auch der Ratlosigkeit geschuldet. Und: Viele Menschen hoffen, dass ziviler Protest Politiker in einer Demokratie wie Deutschland oder den USA berühren kann. Mit Blick auf Putin glaubt das niemand.

Von Wolfgang Thierse