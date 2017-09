Toter liegt acht Monate im Parkhaus

Kansas City/Missouri . Acht Monate war Randy Potter wie vom Erdboden verschwunden: Jetzt wurde seine Leiche gefunden: auf einem Flughafen-Parkplatz hinter dem Steuer seines Kleinlasters, mit dem er am Morgen des 17. Januar 2017 von zuhause losgefahren war.

Ausdrücklich war auch die Flughafenpolizei von Anfang an in die Großfahndung nach dem 53-Jährigen eingeschaltet. Die Parkhausverwaltung hatte allerdings bereits vor Monaten ausgeschlossen, dass der Gesuchte zuletzt auf dem Flugplatz unterwegs gewesen sein könnte. Weder auf den Videos der Überwachungskameras sei das Fahrzeug aufgetaucht noch hätten Aufseher den Pickup vom Typ Dodge Ram 1500 mit dem Kennzeichen 959-GXP bei Sichtkontrollen in einem ihrer Häuser entdeckt.

Gefunden wurde Randy Potter erst jetzt. Als sich Besucher über den üblen Geruch im Dachgeschoss eines der Parkhäuser für Dauerparker beschwert hatten. Seine Leiche war bereits soweit skelettiert, dass die Ermittler zunächst nicht ein Mal das Geschlecht klären konnten. Inzwischen steht eindeutig fest, dass es sich um den früheren Manager von T-Mobile handelt und er nach vorläufigem Ermittlungsstand in seinem Fahrzeug Selbstmord begangen hat.

Seine Frau Carolina hat inzwischen einen Anwalt eingeschaltet, der aufklären soll, wie es dazu kommen konnte, dass Potter erst so spät entdeckt wurde, obwohl alle Indizien dafuer sprachen, dass er zuletzt im Flughafen-Umfeld unterwegs war.

Von Dierk Sindermann/RND