Trittin warnt vor schwarzer Null als Selbstzweck

Berlin. Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin fordert mehr Investitionen gegen die soziale Spaltung in Deutschland. „Grüne Priorität sind Investitionen - es geht um zentrale Fragen wie Pflege oder sozialen Wohnungsbau“, sagte Trittin dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND). „Niemandem nützt eine Schwarze Null bei nicht mehr bezahlbarem Wohnraum oder bei Missständen im Pflegebereich - darauf werden wir dringen“, betonte Trittin am Dienstag. Grünen-Chef Cem Özdemir hatte für den Fall einer Regierungsbeteiligung den Verzicht auf eine Neuverschuldung angekündigt. Die Grünen wollten laut Özdemir am Grundsatz der schwarzen Null im Bundeshaushalt nicht rütteln.

Trittin sprach sich nun gegenüber dem RND gegen die schwarze Null als Selbstzweck aus. Der Grünen-Politiker, der bei den Sondierungsgesprächen am Dienstagabend für die Grünen zu den Themen Finanzen und Europa mitverhandelt, forderte finanzielles Entgegenkommen gegenüber sozial Schwächeren: „Entlastungen brauchen vor allem Familien mit Kindern und Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen. Der Chefarzt sollte nicht genauso wie die Krankenschwester entlastet werden“, sagte Trittin dem RND.

Von Marina Kormbaki / RND