Berlin

Der Asylstreit hat der Union aus CSU und CDU einen tiefen Riss verpasst, die Regierung steckt in einer Krise. Auch nach dem Koalitionsgipfel herrscht keine Klarheit, eine Einigung im weiteren Verfahren in der Asylfrage konnte nicht gefunden werden. Und das ist nicht die einzige Frage, in der sich die drei Regierungsparteien uneins sind.

Schicksalstage für Kanzlerin Angela Merkel (CDU), denn sie musste sich in den vergangenen Tagen einiges anhören, von Vorwürfen über Forderungen bis hin zu Tipps aus nahezu jeder Richtung. Wer aber Fotos der Kanzlerin verfolgt, dem fällt schnell auf: Merkel lässt sich nichts anmerken, zeigt sich bei öffentlichen Auftritten routiniert und hält lieber Lobreden für Landesregierungen, wie die der Niedersachsen. Gelassen durch Krisenzeiten – hier eine kleine Auswahl der letzten Merkel-Momente:

Zur Galerie Der Asylstreit spaltet die Union, trotzdem zeigt Merkel sich in der Öffentlichkeit gelassen.

Von RND/lf