Trump: Christopher Wray wird neuer FBI-Chef

Washington. Christopher A. Wray soll neuer FBI-Chef werden. Das gab US-Präsidenten Donald Trump über den Nachrichtendienst Twitter bekannt. Wray ist ein früherer hochrangiger Angestellten des US-Justizministeriums und Jale-Absolvent. Derzeit ist Wray Partner der Washingtoner Kanzlei King & Spalding. In dem Tweet bezeichnet Trump ihn als Mann mit einwandfreien Referenzen.

I will be nominating Christopher A. Wray, a man of impeccable credentials, to be the new Director of the FBI. Details to follow.