Politik USA - Trump beteuert nach Cohen-Urteil seine Unschuld US-Präsident Donald Trump äußert sich erstmals zur Verurteilung seines Ex-Anwalts Michael Cohen – indem er jegliche Mitschuld dementiert. Die Schweigegeldzahlungen seines Ex-Anwalts könnten für ihn allerdings noch unangenehm.

Michael Cohen, Ex-Anwalt des heutigen US-Präsidenten Trump, ist am Mittwoch in New York zu drei Jahren Haft verurteilt worden. Quelle: dpa/ Mary Altaffer