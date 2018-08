Politik Cohen Ermittlungen - Trump-Finanzchef tauschte Aussage gegen Immunität Er verwaltet seit Generationen das Geld der Trump-Familie und ist offenbar auch in die Cohen-Affäre verwickelt: Trump-Finanzchef Allen Weisselberg soll für seine Aussage vor Gericht Immunität zugesichert worden sein. Trump feuert unterdessen einen anhaltenden Konflikt auf Twitter an.

In this July 27, 2018 photo, police investigate the report of a "suspicious item" inside Trump Tower on Fifth Avenue, in New York. AP explains why the Trump Tower meeting matters in the Mueller probe. (AP Photo/Craig Ruttle) Quelle: AP