Hamburg. Kanadas Regierungschef Justin Trudeau werde am 17. Februar zusammen mit Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) bei dem Matthiae-Mahl – dem seit 1356 ausgetragenen und damit ältesten noch veranstalteten Gastmahl der Welt – auftreten, hieß es am Montag nach dpa-Informationen.

Angela Merkel lädt zum G20-Gipfel in die Hansestadt ein

Beim G20-Gipfel am 7. und 8. Juli treffen sich auf Einladung von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) in Hamburg die Regierungschefs der wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der Welt. Der Gruppe der G20 gehören 19 Staaten sowie die EU an. Bereits vor Trumps Amtsantritt war damit gerechnet worden, dass zu dem umstrittenen Treffen bis zu 100.000 Gegendemonstranten kommen.

Diese Zahl dürfte seit Trumps ersten Entscheidungen wie dem Einreisestopp für viele Muslime nun noch steigen. Kanadas Premier Trudeau verfolgt dagegen eine gänzlich andere Politik. So reagierte er auf Trumps Einreiseverbot, indem er Flüchtlinge demonstrativ willkommen hieß. „An all jene, die vor Verfolgung, Terror und Krieg fliehen – Kanada wird euch willkommen heißen, ungeachtet eures Glaubens“, schrieb Trudeau auf Twitter.

Gastmahl mit politischer Botschaft

Im vergangenen Jahr waren Großbritanniens damaliger Premier David Cameron und Bundeskanzlerin Merkel Ehrengäste des Matthiae-Mahls im Hamburger Rathaus. Damals wollte die Hansestadt ein klares Zeichen für einen Verbleib Großbritanniens in der Europäischen Union setzen. Letztlich entschieden sich die Briten aber für einen Brexit.

Von RND/dpa