Trump feuert Außenminister Tillerson

Washington. US-Präsident Donald Trump hat seinen Außenminister Rex Tillerson entlassen. Wie der Präsident am Dienstagmorgen (Ortszeit) auf Twitter mitteilte, wird der bisherige CIA-Direktor Mike Pompeo Tillersons Amt übernehmen. Nachfolgerin von Pompeo werde seine bisherige Stellvertreterin Gina Haspel, die im Falle einer Bestätigung durch den Senat die erste Frau auf diesem Posten sein wird.

Trump hat eingeräumt, mit seinem entlassenen Außenminister Rex Tillerson bei Themen wie dem Atomabkommen mit dem Iran unterschiedliche Ansichten gehabt zu haben. Die Entscheidung zum Rauswurf seines Chefdiplomaten habe er selbst getroffen, sagte Trump am Dienstag vor Reportern. Tillerson und er hätten „seit langem darüber gesprochen“. Tillerson werde „jetzt viel glücklicher“ sein, so Trump.

Aus dem Weißen Haus verlautete, Trump habe vor Gesprächen mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un und verschiedenen Handelsverhandlungen ein neues Team um sich haben wollen. Ähnliches hatte die „Washington Post“ zuvor ebenfalls unter Verweis auf Angaben aus Regierungskreisen berichtet. Er lobte den 65-Jährigen lediglich für seine Zeit als Chefdiplomat der US-Regierung. „Danke an Rex Tillerson für seinen Dienst“, schrieb er.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!