Trump fordert IQ-Vergleich mit Tillerson

Berlin. Ob das seine Autorität stärkt? US-Präsident Donald Trump soll einen IQ-Vergleich mit dem US-Außenminister Rex Tillerson gefordert haben. Das berichtet die Washington Post. Damit reagierte er auf die angebliche Aussage seines Außenministers, Trump sei ein Idiot („moron“) und habe keine Ahnung von Außenpolitik. „Ich glaube, das sind Fake News. Aber wenn er das wirklich gesagt hat, glaube ich, wir sollten einen IQ-Vergleich machen. Und ich kann Ihnen sagen, wer gewinnen wird“, soll Trump in einem Interview mit dem Forbes Magazin gesagt haben.

Tillerson und Trump haben seit Längerem Differenzen. So sprach sich der 65 Jahre alte Ex-Topmanager des Ölkonzerns ExxonMobil für den Verbleib im Pariser Klimaschutzabkommen aus. Auch in der Iranpolitik hat Tillerson eine moderatere Haltung als Trump. Dieser hatte dem Iran zuletzt vorgeworfen, die Revolutionsgarden seien Terroristen. Der Iran reagierte empört: Die iranischen Garden hätten im Gegenteil in den vergangenen Jahren effektiv gegen Terroristen des Islamischen Staates (IS) gekämpft.

Von ang/RND