Trump kündigt schärfere Sanktionen gegen Iran an

Washington/Teheran. Der Iran ist dem Geist des Atomabkommens laut Donald Trump nicht gerecht geworden. Der US-Präsident kündigte am Freitag neue Sanktionen gegen die Revolutionsgarden des Iran an. Die hätten immer wieder den Terrorismus unterstützt.

President Trump says the US is taking “major steps" to "confront the Iranian regime’s hostile actions” https://t.co/xByp96hZiK

US-Präsident Donald Trump hat dem Iran die Anerkennung der Einhaltung des Atom-Abkommens mit der Weltgemeinschaft verweigert. „Ich werde diese Zertifizierung nicht vornehmen“, sagte Trump am Freitag in Washington. Damit hat er den politischen Druck auf den Iran erhöht, das Atomabkommen aber selbst noch nicht angetastet. Sollte der US-Kongress nicht zu einer befriedigenden Lösung für ein neues Gesetz kommen, werde das Abkommen aufgekündigt, sagte Trump.

Die neuen Sanktionen richten sich gegen die iranischen Revolutionsgarden. Diese unterstützten Terrorismus, erklärte Trump. Die USA würden verhindern, dass der Iran Atomwaffen entwickele. Er bezeichnete das Atomabkommen erneut als einen der schlimmsten Deals, den die USA je eingegangen seien. Die Kontrollen iranischer Anlagen seien zu schwach, während der Iran mit einer Verzögerung weiter an Atomwaffen arbeiten könne.

Trump says his new policy towards Iran will “ensure that Iran never, and I mean never, acquires a nuclear weapon.” https://t.co/kLGAT8jk2K pic.twitter.com/OtpvcCFRdP