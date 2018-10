Washington

US-Präsident Donald Trump will ungeachtet seiner harschen Töne im Fall des verschwundenen Journalisten Dschamal Chaschukdschi nicht auf Waffengeschäfte mit dessen Heimatland Saudi-Arabien verzichten. „Ich möchte nicht die großen Mengen Geld stoppen, die in unser Land strömen. Die bezahlen 110 Milliarden Dollar (knapp 95 Milliarden Euro) für Militärausrüstung“, sagte Trump. Saudi-Arabien könne seine Waffen sonst in China oder Russland kaufen.

Chaschukdschi hatte kritisch über das saudische Königshaus und insbesondere über Kronprinz Mohammed bin Salman berichtet. Anfang Oktober betrat er das saudi-arabische Konsulat in Istanbul und wird seither vermisst. Türkische Behörden mutmaßen, der Journalist sei in dem Konsulat ermordet worden. Saudi-Arabien erklärte dagegen, Chaschukdschi habe das Konsulat verlassen.

Trumps Regierung ist auf Saudi-Arabien als Partner angewiesen

Trump sagte, die USA seien im Fall Chaschukdschi trotzdem „sehr hart“. „Falls sich herausstellt, dass es so schlimm ist, wie es sein könnte, gibt es sicher andere Wege mit der Situation umzugehen“, als Waffenverträge zu kündigen. Einzelheiten nannte er nicht.

Senatoren beider Kongressparteien haben das Waffengeschäft in Frage gestellt, dass Trump vor anderthalb Jahren während seiner ersten Auslandsreise als Präsident angekündigt hatte. Auch gab es Forderungen, die US-Unterstützung für den Bombenkrieg Saudi-Arabiens gegen schiitische Rebellen in Jemen zumindest zeitweilig zu stoppen. Trumps Regierung ist jedoch auf Saudi-Arabien als langfristigen Partner angewiesen, insbesondere bei ihrer Politik gegen die schiitische Führungsmacht Iran im Nahen Osten.

Lesen Sie auch: Ließ saudischer Prinz kritischen Journalisten töten?

Von RND/dpa/lf