Washington

Der demokratische Vorsitzende des US-Geheimdienstausschusses will einen Bericht untersuchen, der US-Präsident Donald Trump vorwirft, seinen ehemaligen Anwalt Michael Cohen zum Lügen angestiftet zu haben. „Wir werden das Notwendige tun, um herauszufinden, ob es stimmt“, sagte Adam Schiff am Freitag. Hintergrund ist ein Bauprojekt Trumps in Moskau während des Wahlkampfes 2016.

Das Nachrichtenportal „Buzzfeed“ hatte unter Berufung auf zwei Strafverfolgungsbeamte berichtet, Trump habe Cohen angewiesen, den Kongress über den Zeitraum des Bauprojektes zu belügen, um Trumps Beteiligung daran zu verdecken. Cohen habe Trump und dessen Familie außerdem regelmäßig über das Moskauer Projekt informiert – sogar als Trump sagte, er habe keine Geschäftsbeziehungen zu Russland.

Die Nachrichtenagentur AP konnte für den Bericht keine unabhängige Bestätigung erhalten. Ein Berater von Cohen lehnte einen Kommentar mit Blick auf Sonderermittler Robert Mueller ab. Mueller untersucht mögliche Einmischungen Russlands in den US-Wahlkampf und Kontakte mit dem Team Trumps. Trumps Anwalt Rudy Giuliani verspottete den Bericht.

„Wenn die Geschichte stimmt, muss Präsident Trump zurücktreten“

Schiff sagte, die Behauptung, Trump habe Cohen gebeten zu lügen, „um die Untersuchung einzuschränken und seine Geschäftsbeziehungen mit Russland zu vertuschen, gehört zu den schwerwiegendsten bis heute“. Der republikanische Vorsitzende des Justizausschusses Jerrold Nadler sagte, einen Untergeordneten anzuweisen, den Kongress zu belügen, sei kriminell.

„Wenn die "Buzzfeed"-Geschichte stimmt, muss Präsident Trump zurücktreten oder aus dem Amt enthoben werden“, twitterte der texanische Republikaner Joaquin Castro.

Cohen hatte sich im November schuldig bekannt, den Kongress 2017 belogen zu haben. Er habe geheim halten wollen, dass er das Bauprojekt in Moskau in Trumps Auftrag auch während der heißen Phase des Präsidentschaftswahlkampfs verhandelte.

Cohen soll Anfang Februar vor Untersuchungsausschuss aussagen

Cohen wurde kürzlich zu drei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er sich Steuerdelikten, Bankbetrugs und Kampagnenverletzung schuldig bekannt hatte. Er soll am 7. Februar vor dem Untersuchungsausschuss für Aufsicht und Reform des Repräsentantenhauses aussagen.

William Barr, Trumps Kandidat für das Justizministerium, sagte, ein Präsident oder irgendjemand sonst, der einen Zeugen anweist, zu lügen, behindere illegal eine Untersuchung.

Trump selbst wies den Bericht zurück. „Vergesst nicht, Michael Cohen ist bereits wegen Meineids und Betrugs verurteilt worden“, twitterte er. „Lügt, um seine Gefängnisstrafe zu reduzieren!“

Von RND/AP