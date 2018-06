Singapur

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind für ihr erstes gemeinsames Gipfeltreffen auf der Insel Sentosa in Singapur eingetroffen. Das Treffen der beiden beginnt um 9 Uhr Ortszeit (3 Uhr MEZ) am Dienstag in einem Luxushotel auf der Insel Sentosa. Trump und Kim wollen zuerst persönlich miteinander reden und danach in einer erweiterten Runde. Später folgt ein Arbeitsessen.

Die wichtigste Themen sind der Streit um das nordkoreanische Atomprogramm, die Verbesserung der bilateralen Beziehungen und eine dauerhafte Friedenslösung für die koreanische Halbinsel. In US-Medien wird spekuliert, Trump und Kim könnten versuchen, ihre unterschiedlichen Auffassungen des Begriffs „Denuklearisierung“ anzugleichen. Bislang sind sich beide Seiten uneins, was mit atomarer Abrüstung gemeint ist.

Trump und Kim treffen in Sentosa ein

Der US-Präsident und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un sind am Ort des Gipfeltreffens eingetroffen. Um 8:13 Uhr (Ortszeit) war zu sehen, wie Trumps Wagenkolonne am Grundstück des Luxushotels Capella Halt machte.

Trumps Wirtschaftsminister erleidet Herzattacke

Kurz vor dem Treffen hat der Wirtschaftsberater des US-Präsidenten, Larry Kudlow, hat eine Herzattacke erlitten. Das gab Donald Trump auf Twitter bekannt. Kudlow gilt als eine der Schlüsselfiguren in der umstrittenen Handelspolitik des Weißen Hauses. Er war an der Politik Trumps auf dem G7-Gipfel in Kanada beteiligt, die zum Eklat führte und die Partner der USA verprellte. Kudlow werde im Militärkrankenhaus Walter Reed nahe Washington behandelt, teilte Trump weiter mit.

Von RND/dpa/AP/mkr