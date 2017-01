Washington. Trump telefonierte von seinem Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses in Washington aus. Der Meinungsaustausch dauerte 45 Minuten, wie sein Pressesprecher Sean Spicer mitteilte. Der neue US-Präsident und Bundeskanzlerin Angela Merkel betonten die „fundamentale Bedeutung“ der Nato für die transatlantischen Beziehungen und die Bewahrung von Frieden und Stabilität, wie sie in einer gemeinsamen Presseerklärung am Samstagabend mitteilten. Sie bekräftigten zudem die Absicht, “die ohnehin schon ausgezeichneten bilateralen Beziehungen in den nächsten Jahren noch zu vertiefen“.

Aus dem Oval Office, dem Büro des US-Präsidenten im Weißen Haus in Washington, telefoniert Donald Trump erstmals mit Bundeskanzlerin Angela Merkel. Zur Bildergalerie

Das Gespräch wurde mit Spannung erwartet, weil Trump in einem Interview Merkels Entscheidung, Flüchtlinge aufzunehmen, als „katastrophalen Fehler“ bezeichnet hatte – auch mit Blick auf das Terrorrisiko.

USA gewährleistet Sicherheit Japans weiter

Zuvor hatte der Republikaner auch ein Telefonat mit dem japanischen Regierungschef Shinzo Abe geführt. Darin habe der Präsident bekräftigt, dass die USA „eisern“ an ihrer Verpflichtung festhielten, die Sicherheit Japans zu gewährleisten, teilte das Weiße Haus mit. Beide Seiten hätten den Wunsch, den bilateralen Handel zu verstärken. Wie es weiter hieß, wird Abe am 10. Februar Trump im Weißen Haus besuchen.

Später telefonierte der US-Präsident auch noch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Das Gespräch fand vor dem Hintergrund des erklärten Wunsches Trumps nach verbesserten Beziehungen zum Kremlchef und Russland statt. Auch viele eigene Parteikollegen halten ihn in diesem Punkt für zu blauäugig – zumal angesichts der jüngsten Einschätzung der US-Geheimdienste, nach der Moskau gezielt versucht hat, die US-Wahl zu beeinflussen.

Von RND/fw/dpa